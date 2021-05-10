В МИД Ирана прокомментировали ранее распространенные фото и видео иранских грузовиков, перевозящих товары в Нагорный Карабах, заявив, что данная информация является ложной.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что источником всех новостей должны являться МИД Исламской Республики Иран и посольства Ирана в Азербайджане и Армении.

Хатибзаде призвал СМИ обеих стран воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, отметив, что после 44-дневной войны между сторонами сложилась позитивная атмосфера.

«Призываю всех использовать данную атмосферу для налаживания сотрудничества. Надеюсь, что стороны будут помогать друг другу в поддержании и выполнении достигнутых договоренностей. Хочу, чтобы СМИ обеих стран воздерживались от распространения неподтвержденной, и ложной информации», — цитирует Хатибзаде АПА.

Minval.az