Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия сил безопасности на фоне масштабных утренних беспорядков на Храмовой горе Старого города Иерусалима, отметив, что ситуация «ошибочно преподносится» мировыми СМИ.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

«Мы настаиваем на обеспечении прав каждого, иногда это требует твердой позиции, как это делают сейчас офицеры израильской полиции и наши силы безопасности. Мы поддерживаем их в этой справедливой борьбе. Конечно, эти вещи ошибочно преподносятся мировыми СМИ и вводят в заблуждение. В конце концов правда победит, но мы должны постоянно ее повторять», — говорится в заявлении премьера, распространенном его канцелярией.

Нетаньяху подчеркнул, что «только под суверенитетом Израиля, который распространил его на весь Иерусалим с 1967 года, мы были свидетелями длительного, стабильного и безопасного периода, в течение которого мы работали над обеспечением свободы вероисповедания и терпимости для всех».

Minval.az