Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран Бухарестской девятки на уровне глав государств, который состоится в «гибридном режиме» в Бухаресте.

Об этом сказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, сообщает Укринформ.

«Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен», – сообщил Солох.

По его словам, встреча глав государств «девятки» посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и будет вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

«Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты», – отметил глава BBN.

По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине.

«Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен», – сказал Солох.

Гибридный характер саммита Бухарестской девятки предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

Бухарестская девятка была образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав также входят Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

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