Несмотря на вывод войск из Афганистана, США не хотят уходить из Азии полностью. Соединения, покидающие афганские земли, могут быть переведены в соседние страны, в частности, в Узбекистан и Таджикистан, сообщает Wall Street Journal.

Источники WSJ пояснили, что Вашингтон намерен продолжить оказывать поддержку официальному Кабулу в противостоянии с террористической организацией «Талибан», а значит, ему нужны базы неподалеку от Афганистана.

С точки зрения Белого дома лучше всего для этой цели подходят Узбекистан и Таджикистан, граничащие с Афганистаном, однако как это может быть сделано, пока неясно, поскольку это дружественные России страны, а российское военное присутствие в регионе значительно.

В настоящее время идея продвижения американских военных интересов в Узбекистане и Таджикистане только обсуждается Белым домом с Пентагоном и Госдепартаментом.

Напомним, что в Узбекистане ранее действовала американская военная база, через которую велись военные операции в Афганистане, однако США ушли из этой страны 16 лет назад.

Minval.az