Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что анонимное обращение военных, поддержавших утверждения бывших военнослужащих о «распаде» страны, не является смелым поступком.

Ранее действующие военные Франции в открытом письме поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о «распаде» страны, издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.

«Речь идёт об анонимных личностях. В этом их смелость — в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошёл на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными… Как смешно это «храброе» общество, которое предоставляет голос анонимам», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV, комментируя новое обращение военных.

Minval.az