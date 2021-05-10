Беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились в утренние часы, сообщает полиция Израиля.

«Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

«Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», — написал официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман в Twitter.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.



Minval.az