Детеныш кита застрял в одном из шлюзов Темзы в Лондоне, его удалось спасти, сообщает местная газета Evening Standard.

По данным издания, животное застряло в шлюзе Ричмонд на юго-западе Лондона. До прибытия спасателей были предприняты попытки заполнить шлюз водой, чтобы кит смог выбраться.

«Около семи часов вечера в воскресенье небольшой кит длиной приблизительно три-четыре метра, предположительно, малый полосатик выбросился на берег», — заявил представитель администрации порта Лондона.

В спасении кита принимали участие представители Королевского национального института спасательных шлюпок, а также пожарные команды и дайверы.



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