Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с приостановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу.

Ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке.

В связи с этим компания отключила некоторые системы, «чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы».

По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Блумберг передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании.

«Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации …Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», — говорится в заявлении министерства транспорта США.

Действием закона оказались затронуты штаты на востоке и юге США, в том числе Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других.

Minval.az