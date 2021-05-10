Действующие военные во Франции в открытом письме поддержали обращение их предшественников, заявивших о «распаде» страны. Издание Valeurs actuelles опубликовало письмо, под которым подписалось более 40 тысяч человек.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь ваши приказам о ведении войны. Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в письме военнослужащих, адресованном властям Франции.

Военные, недавно начавшие службу, заявили, что их задача — сообщить правду из любви к стране.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — подчеркнули неназванные представители армии.

Военные также выразили мнение, что во Франции сейчас «назревает гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — написали военнослужащие в завершении обращения.

Открытое письмо поддержало около 45 тысяч человек.

Minval.az