Французская коммунистическая партия (ФКП) официально выдвинула своего национального секретаря Фабьена Русселя кандидатом на пост президента страны на выборах 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал LCI.

По его информации, за кандидатуру Русселя проголосовали более 82% членов партии. Таким образом, подчеркивает телеканал, ФКП впервые с 2007 года выставит своего кандидата на президентские выборы.

Ранее в интервью ТАСС Руссель сообщил, что партия активно готовится к очередным президентским выборам. По его словам, ФКП рассчитывает открыть путь к новой, социально справедливой и экологически устойчивой модели развития страны.

Журналист и политик Руссель, которому 52 года, возглавил партию в ноябре 2018 года.

Пока президент Франции Эмманюэль Макрон, занимающий этот пост с 2017 года, не сообщил, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом свою кандидатуру уже выдвинула лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была соперницей Макрона на прошлых выборах.

Minval.az