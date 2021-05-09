Президент Сирии Башар Асад отправил своему российскому коллеге Владимир Путину письмо с поздравлением по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Сирийский глава, обращаясь к президенту РФ, обратил внимание на роль Москвы в обеспечению безопасности в мире.

«Сердечно поздравляю вас и российский народ, ветеранов войны с этой датой, которая вошла в хронику как одна из самых важных и выдающихся побед, достигнутых народами ради их свободы, независимости», — следовало из поздравления, адресованного Владимиру Путину.

Кроме того, Башар Асад пояснил, что 9 Мая увековечивает память о подвигах в годы войны. Он также пожелал дальнейшего прогресса России, в том числе в защите человеческих ценностей и принципов международной законности.

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