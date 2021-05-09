Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения и народонаселения страны Халы Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина.

«18 мая поступит первая партия сырья для производства, — сказала она. — Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины».

По словам министра, «Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».

Глава Минздрава указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте «стабильная». За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случаев заражения, 66 человек умерли.

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