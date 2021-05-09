Принятые иранским парламентом «Стратегических действия» по снятию санкций во многом способствовали прорыву на ядерных переговорах. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф, сообщает Тasnim news.

Он сказал, что закон предоставил иранской команде переговорщиков возможности политических сделок на переговорах в Вене. «Однажды появляются новости о прогрессе в переговорах, а на другой день появляются новости о новых разногласиях, что указывает на то, что переговоры довольно серьезны», — добавил Калибаф.

Спикер парламента посоветовал Западу пойти на отмену санкций, не выдвигая чрезмерных требований. Он отметил, что если стороны не смогут достичь общего решения на этот раз, то следующее возвращение к СВПД будет иметь совершенно иную цену.

Ранее председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что если стороны, ведущие переговоры, не добьются прорыва до 24 мая, предусмотренные «Стратегическими действиями» механизмы будут задействованы и МАГАТЭ не будет иметь доступа к данным ядерных объектов.

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