“Самым большим препятствием для того, чтобы Европейский Союз стал глобально сильным актором, является стратегическая нетерпимость и неспособность к дальновидности. Турция, которая является частью Европы с точки зрения истории, географии и человечества, готова сделать все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и повысить его авторитет. Ясно, что без участия и поддержки нашей страны он не будет продолжать свое сильное существование”, — подчеркнул он.
Дата: 2021/05/09 18:00
Раздел: Мир
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