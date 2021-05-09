Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Европейский союз (ЕС) без поддержки Анкары не сможет сохранить свою мощь. Об этом говорится в распространенном канцелярией заявлении турецкого лидера.

«Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности в вопросе механизма принятия решений. Очевидно, что без поддержки и вклада Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь», — отмечается в заявлении.

По словам Эрдогана, Турция, «вопреки политике двойных стандартов и преградам, сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели, которая заключается во вступлении в ЕС».

Minval.az