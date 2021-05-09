Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B), которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР, передает ТАСС.

«9 мая в 10:24 обломки второй ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», — говорится в документе.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя «Чанчжэн-5Б» вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

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