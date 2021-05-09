Министерство обороны Финляндии опубликовало отчет о работе военной разведки страны, в котором содержится оценка военной деятельности России в Европе.

«Россия показала возможность и готовность использовать, где это необходимо, вооруженные силы, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе», — заявили авторы отчета, отметив, что это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе.

В документе также говорится о возрастающем стратегическом значении региона Балтийского моря и усилении напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике». «Растущее политическое противостояние также проявляется в способности и готовности государств или коалиций использовать, при необходимости, вооруженные силы на территории другого государства для защиты своих ключевых интересов, если они сочтут это необходимым», — говорится в докладе.

По мнению авторов документа, прямое использование вооруженных сил для преследования внешнеполитических интересов не является действенным методом. «Тем не менее, государства готовятся к применению вооруженных сил и развивают для этого свои возможности», — говорится в тексте.

В отчете было также отмечено усиление военного присутствия России в Арктике. По мнению составителей обзора, арктический регион в ближайшие годы может стать местом столкновения интересов мировых держав.

Minval.az