Папа римский Франциск в субботу высказался в поддержку отмены патентов на вакцины против коронавируса COVID-19.

«(Необходим) универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности», — цитирует «Интерфакс» слова понтифика из видеообращения к участникам концерта Vax Live.

При этом Франциск осудил «вирус индивидуализма» и «национализма», который препятствует распространению вакцин в мире.

«Еще один вариант (вируса) это когда мы ставим законы рынка или интеллектуальной собственности превыше законов любви и здоровья человечества», — отметил понтифик.

Minval.az