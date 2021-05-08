Семь туристов погибли из-за схода двух лавин во французском департаменте Савойя. Об этом пишет «Лайф».

Отмечается, что сход первой лавины произошёл в Котских Альпах, в районе перевала Галибье, вблизи коммуны Валуар. К месту происшествия прибыли спасатели и жандармы со специально обученными собаками. Под снежными завалами оказались сразу две группы туристов, как указывают местные власти, в ходе инцидента четыре человека погибли и один пострадал.

При этом вторая лавина сошла возле коммуны Бур-Сен-Морис на склоне горы Мон-Пурри. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела трёх человек. На данный момент поиски уже прекращены. Погибшим было от 42 до 76 лет.

Minval.az