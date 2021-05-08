Пандемия коронавируса может быть остановлена, только если вакцина станет доступной во всём мире. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Если вакцина не станет доступной во всём мире, мы не сможем остановить пандемию», — сказал политик после неформального саммита Евросоюза в португальском городе Порту. Его слова приводит «Лайф».

Глава республики указал на необходимость работы стран над тем, чтобы вакцина стала всеобщим достоянием, а для этого следует производить больше препаратов. Макрон также призвал США снять все запреты на экспорт вакцин и их компонентов.

Minval.az