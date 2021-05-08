Турецкие власти разработали план по выходу из локдауна, состоящий из трех этапов, которые стартуют, соответственно, 17 мая, 1 июня и 1 июля. Об этом сообщает турецкое издание HaberTürk со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, первый этап выхода из локдауна начнется 17 мая и продлится до 1 июня. На этом этапе заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей только на открытом воздухе. Тем заведениям, у которых нет мест на улице, власти будут помогать их соорудить.

Также организации и предприятия смогут продолжать работу до 21 часа, а комендантский час выходного дня станет действовать только по воскресеньям (по всей видимости, речь идет о промежутке с 21:00 субботы до 05:00 понедельника). Школьники останутся на дистанционном обучении.

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