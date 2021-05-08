В случае, если до 24 мая на переговорах по ядерной сделке Ирана в Вене не удастся достичь результатов, Тегеран в соответствии с новым «ядерным законом» ограничит инспекции МАГАТЭ на ядерные объекты Исламской Республики.

Об этом агентству Tesnim заявил председатель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Муджтаба Зоннур.

«Если до 24 мая не удастся достичь продвижения, то Иран будет действовать в соответствии с национальным законодательством», — сказал он.

В рамках нового закона ИРИ ограничиваются проверки МАГАТЭ на ядерных объектах Исламской Республики, а также аннулируется Дополнительный протокол, позволяющий этой организации проводить внезапные проверки в Иране, напомнил Зоннур.

«В настоящий момент камеры МАГАТЭ продолжают вести съемки на наших объектах. В случае, если переговоры не дадут никакого результата до 24 мая, то архив записей будет стерт, а камеры демонтированы», — пояснил парламентарий.

Minval.az