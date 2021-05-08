Взрыв прогремел на Иранском химическом заводе в городе Казвин, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что в настоящий момент здание охвачено пламенем. Не исключается, что инцидент произошел в результате диверсии.
Взрыв прогремел на Иранском химическом заводе в городе Казвин, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что в настоящий момент здание охвачено пламенем. Не исключается, что инцидент произошел в результате диверсии.
Дата: 2021/05/08 17:18
Раздел: Мир
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