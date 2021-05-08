Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает газета Mlada fronta DNES.

По данным издания, с такой просьбой чешский премьер обратился в ходе неформальной встречи европейских лидеров в португальском городе Порту.

«Европа не может смириться с такими действиями [России]. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член ЕС, атакуют все», – отметил Бабиш.

Ранее премьер-министр Чехии заявил о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

Minval.az