Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место, успешно совершив пятый полет, сообщило НАСА.

Предыдущий, четвертый, полет вертолета на Марсе прошел 30 апреля. Тогда аппарат смог полететь дальше и быстрее, чем когда-либо раньше, и сделать больше фотографий, чем прежде. В ходе четвертого и предыдущих полетов вертолет возвращался обратно.

«Марсианский вертолет НАСА Ingenuity сегодня (в пятницу — ред.) совершил свой пятый полет на Красной планете в одну сторону — с поля имени братьев Райт до посадочной зоны в 423 футах (129 метрах) к югу», — говорится в заявлении НАСА.

После того как аппарат достиг нового пункта, он поднялся на рекордную высоту в 10 метров и сделал цветные снимки местности, и затем приземлился. Теперь, как сообщает ведомство, аппарат переходит к новой фазе операций и будет совершать разведку и воздушное наблюдение. В то же место направляется марсоход Perseverance, который будет заниматься научными исследованиями и сбором проб.

«Мы можем совершить еще пару полетов в течение следующих нескольких недель, и тогда НАСА оценит, как обстоят дела», — приводятся в заявлении НАСА слова главного инженера миссии Ingenuity Боба Бэларама.

НАСА отдельно сообщило, что во время четвертого полета Ingenuity марсоход Perseverance впервые смог записать звук лопастей «другого космического аппарата», то есть вертолета.

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