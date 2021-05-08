Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) распространило заявление, осуждающее признание парламентом Латвии событий 1915 года «геноцидом».

В заявлении говорится, что ВНСТ отвергает и осуждает неправомерное, не имеющее юридической основы решение парламента Латвии признать события 1915 года «геноцидом».

«Осуждать и оценивать исторические события не входит в обязанностипарламента. Это решение неправомерно», — отмечается в заявлении.

Напомним, латвийский парламент принял соответствующее решение 6 мая 2021 года.

Minval.az