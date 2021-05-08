Индийский оппозиционный политик Рахул Ганди, внук бывшей премьер-министра страны Индиры Ганди, предрек стране опустошение, если эпидемия коронавируса не будет взята под контроль. Его цитирует агентство Reuters.

Оппозиционер написал письмо главе правительства Индии Нарендре Моди с просьбой ввести национальный локдаун, ускорить программу вакцинации и начать отслеживать инфекцию и ее мутации. Политик также подчеркнул, что если волна вируса не будет взята под контроль, то она станет угрозой для остального мира.

«В Индии живет каждый шестой человек на планете. Пандемия продемонстрировала, что размеры нашей страны, генетическое разнообразие и сложность делают Индию благодатной почвой для быстрой мутации вируса», — написал Ганди.

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