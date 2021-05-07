Американские военные направили к границам России в Черном море два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) RQ-4A Global Hawk, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные мониторинга.

Первый из них под обозначением FORTE10, как заметили авторы канала, работает по стандартному для военных США маршруту. «У второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя», — говорится в публикации.

FORTE10, как следует из данных мониторинга, после захода в воздушное пространство над Черным морем подлетел к российским границам у южного побережья Крыма, направился восточнее, в сторону Керченского пролива, затем пролетел вдоль черноморского побережья Краснодарского края, развернулся и, после прохождения обратного пути, обошел Крымский полуостров с западной стороны.

В свою очередь GINGR68 зашел в небо над Черным морем по другому маршруту и сразу направился в сторону Новороссийска, где стал кружить вдоль побережья, но на большем расстоянии. После нескольких кругов БПЛА направился в сторону южного берега Крыма и развернулся около него.

США организовали регулярное наблюдение за южными границами России на фоне крупных военных учений, которые российская армия проводила в Крыму параллельно с возросшим напряжением ситуации в Донбассе. Над Черным морем почти ежедневно замечают как американские беспилотники, так и разведывательную авиацию других стран НАТО.

Minval.az