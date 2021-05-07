Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон совершал действия, которые подрывали существующий в мире порядок, передает ТАСС.

Блинкен заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что все должны нести ответственность за верность добровольно принятым на себя обязательствам.

«Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал госсекретарь.

Он заверил, что при администрации Джо Байдена США возвращаются к многосторонней работе с международным сообществом. «Мы присоединились вновь к Парижским соглашениям по климату, вернулись к работе со Всемирной организацией здравоохранения, ведем работу по возвращению в Совет ООН по правам человека», — перечислил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США ведут дипломатическую работу по восстановлению ядерной сделки с Ираном и укреплению режима нераспространения.

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