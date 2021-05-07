Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) объявило, что более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой, следует из пресс-релиза.

Диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены, а также в пищевой промышленности — в качестве добавки Е-171, которая придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает их сроки хранения.

«Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не могли исключить опасения о генотоксичности (способность вещества повреждать ДНК) после потребления частиц диоксида титана. После приема внутрь, степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме», — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.

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