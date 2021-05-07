Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в больших объемах и ее совместное производство.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган в среду обсудили по телефону возможности налаживания совместного производства вакцины «Спутник V» на турецких предприятиях.

«У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины «Спутник V», мы ее получим в очень серьезном объеме. Затем мы начнем ее совместное производство в Турции», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az