Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выделил 13 млн саудовских риалов (почти $3,5 млн), чтобы погасить кредиты более 150 жителей королевства, которые оказались в тюрьме за долги. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, передает ТАСС.

По его данным, средства были выделены по случаю месяца рамадан, который является священным для мусульман во всем мире. Еще 87 млн риалов (более $23 млн) наследный принц направил на благотворительность.

В апреле о масштабной благотворительной акции объявили в Объединенных Арабских Эмиратах. Там пообещали раздать в пост нуждающимся 100 млн порций еды.

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