Британская певица Элли Голдинг, которая в прошлом встречалась с принцем Гарри, 29 апреля родила первенца. Сначала звезда и ее муж, арт-дилер Каспар Джоплин, не называли пол и имя ребенка, но в четверг, 6 мая, они весьма оригинально поделились этой информацией в Instagram.

Так, Джоплин поместил объявление о рождении наследника в газете The Times – информация появилась в разеле Рождения, браки и смерти, а фото публикации он выложил в соцсеть.

Согласно обнародованной информации, у пары родился сын, которого назвали Артур Эвер Винтер Джоплин.

Сообщение в газете сопровождает цитата из Библии: «Лучше слушать вразумления мудрого, нежели слушать песни глупых. Экклезиаст 7.5», которую Каспар продублировал в Instagram.

Голдинг получила известность после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound of 2010 и победила в номинации Выбор критиков в конкурсе BRIT Awards 2010 года, напоминает «Корреспондент».

Недолгое время у нее был тайный роман с принцем Гарри и девушка даже получила приглашение на его свадьбу с Меган Маркл.

С Каспаром Элли познакомила принцесса Евгения. Пара встречалась несколько лет, прежде чем поженилась в 2019 году.

Minval.az