Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, вероятно, был и самым большим в Европе, передает РИА Новости.

По данным Agent Green, принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула.

«Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям», — приводит РИА Новости пресс-релиз Agent Green. Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.

«Артуру было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе… Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену», — заявил глава Agent Green Габриэль Паун.

Бурые медведи — охраняемый вид в соответствии с румынскими законами, и Румыния запретила трофейную охоту в 2016 году. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб.

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