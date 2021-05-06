Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) оказал материальную помощь 200 нуждающимся семьям в Пакистане по случаю месяца Рамазан.

Помощь была оказана семьям в городе Талаганг посредством офиса фонда «Бейтуссалам Рефах», отмечает «Анадолу».

Координатор проектов İHH в Пакистане Муджахит Кылыч рассказал агентству «Анадолу», что фонд продолжил реализацию гуманитарных проектов в Пакистане и в священный для мусульман месяц Рамазан. Были розданы продуктовые пайки, а также материальная помощь.

По его словам, 200 семей в городе Талаганг получили помощь в размере 3 500 пакистанских рупий (192 лиры). Помощь в целом была оказана 1000 человек, сказал он.

Кылыч отметил, что в пятницу материальная помощь будет оказана еще 310 семьям в городе Сват.

Представитель фонда «Бейтуссалам Рефах» в Талаганге Рад Наваз подчеркнул важность совместной гуманитарной помощи Турции и Пакистана нуждающимся. Наваз также выразил благодарность фонду İHH за оказанную помощь.

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