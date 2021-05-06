Европейская комиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны ЕС.

«Мы должны быть лучше подготовлены… Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса. Соответствующее предложение мы подготовим для государств-членов», — сказал он (цитата по РИА Новости).

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