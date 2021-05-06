Франция вслед за Великобританией направила к острову Джерси в Ла-Манше два катера, сообщает Reuters.

Штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля.

По словам французского министра по делам моря Анник Жирарден, Париж готов прибегнуть к санкциям в случае, если Лондон продолжит ограничивать французским рыболовам доступ в воды вокруг Джерси. Она намекнула на то, что Франция может прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории.

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