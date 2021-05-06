Великобритания решила оставить патрульные корабли своего военно-морского флота возле острова Джерси, который находится в проливе Ла-Манш. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает Reuters.

Соответствующее решение было озвучено главой правительства во время разговора с властями острова. «Премьер-министр выразил безоговорочную поддержку Джерси и подтвердил, что два сторожевых корабля Королевских военно-морских сил будут оставаться в районе и следить за ситуацией в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Ранее 6 мая Франция отправила два морских патрульных катера в воды у острова на фоне конфликта с изменением условий вылова рыбы после Brexit, отмечает Reuters. Кроме того, в порт Джерси вошла целая флотилия небольших суден, которые были возмущены изменениями и потребовали встречи с местными властями.

Днем ранее стало известно, что Великобритания направила два патрульных корабля к Джерси после угроз Франции отключить электроснабжение в этом владении в знак протеста.

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