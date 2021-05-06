Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате из-за пандемии, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Об этом говорится на сайте мероприятия.

На форуме препарат американской компании Moderna победил в категории «Лучшая вакцина от COVID». Российская вакцина «Спутник V» и препарат от британско-шведской фирмы AstraZeneca попали в шорт-лист номинации. Отмечается, что вакцина от американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech «получила весьма высокую оценку». По какому принципу выбирались победитель и финалисты не сообщается.

Minval.az