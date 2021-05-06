Итальянские депутаты Европейского парламента Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли обеспокоены цензурой, которую использует социальная сеть Facebook. Европарламентарии подняли вопрос о применении мер для урегулирования ситуации.

Депутаты направили запрос в адрес Еврокомиссии, поскольку Facebook все чаще и чаще ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.

«Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения «норм сообщества», — говорится в сообщении.

Парламентарии полагают, что соцсеть препятствует предоставлению информации гражданам, а сама ситуация является «вопиющим конфликтом интересов».

Законодатели поинтересовались, какие меры Еврокомиссия может принять для того, чтобы Facebook соблюдал основные права человека.

Ранее стало известно, что независимый надзорный совет американской корпорации Facebook распорядился не снимать блокировку с аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

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