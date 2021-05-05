Специальная комиссия министерства обороны США в мае изучит, как ведомство обрабатывало информацию о неопознанных летающих объектах. Соответствующий документ опубликован на сайте Пентагона 4 мая.

«Цель этой оценки – определить степень, в которой министерство обороны приняло меры в отношении неопознанных летающих объектов. Мы можем пересматривать цель по мере проведения оценки», – приводит текст документа «Гордон».

Расследование начнется менее чем через месяц после того, как Пентагон подтвердил подлинность фотографий и видеозаписей «неопознанных воздушных явлений», сделанных сотрудниками военно-морских сил США в 2019 году, напомнил телеканал CNN. Тогда были зафиксированы летающие объекты в виде шара, желудя и мигающего треугольника.

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