Социальная сеть Facebook запустила в тестовом режиме на территории США приложение Neighborhoods, призванное объединить соседей.

По его данным, приложение представляет собой отдельную социальную сеть, где главным будет географическое положение пользователей. Аккаунт на новой платформе могут иметь лишь совершеннолетние. Сообщается о необходимости подтверждения принадлежности к «местному сообществу», при этом есть возможность вступить в группы близлежащих районов.

Создатели открыли возможность добавлять информацию о себе, участвовать в обсуждениях, создавать открытые и закрытые сообщества по интересам, отправлять соседей в «черный список». При этом одноименная корпорация, владеющая соцсетью, сообщила о намерении использовать подробные данные о местоположении участников групп для демонстрации более релевантной рекламы.

«Информация в Neighborhoods может быть использована для персонализации использования продуктов Facebook, включая рекламу», — говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС со ссылкой на сайт интернет-сообщества.

На сегодняшний день приложение доступно в Канаде.

Minval.az