Французское издание RFI обнародовало расследование о предполагаемых преступлениях российских наемников в ЦАР.

Речь идет о трех группировках, воющих на стороне правительственной армии, в том числе ЧВК «Вагнер». По данным RFI, их участники грабили, убивали и пытали мирных жителей, а также устраивали групповые изнасилования.

Так, в январе был расстрелян грузовик с продовольствием, в результате чего погибли три человека. В феврале в мечети были казнены мирные жители. Кроме того, произошло групповое изнасилование 24-летней девушки, говорится в докладе рабочей группы ООН. По ее данным, с января по апрель военные специалисты из РФ совершили 26 внесудебных казней и пять групповых изнасилований.

Посольство России в ЦАР ранее назвало доклад ООН «спекуляцией без доказательств».

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