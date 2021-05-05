Глава Министерства иностранных дел (МИД) Японии Тосимицу Мотэги на пленарном заседании глав внешнеполитических ведомств стран G7 призвал сообщество стран выработать единый подход к сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На встрече обсуждалось, в частности, обострение в отношениях России и Украины. Кроме того, министры уделили внимание ряду вопросов, связанных с Китаем, в частности, проблемам прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Ранее сообщалось, что министры иностранных стран «Большой семерки» (G7) во время встречи в Лондоне потратили полтора часа на обсуждение России. Дискуссия заняла больше времени, чем вопросы Афганистана или Сирии, и сравнялась лишь с Китаем.

Minval.az