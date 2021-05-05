Срок действия мандата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек в полночь на среду, передает РИА Новости.

В начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводит 28 дней.

Нетаньяху в понедельник заявил, что лидер партии «Ямина» Нафтали Бенет может быть первым в ротации на посту главы правительства на один год. Он добавил, что членам партии «Ямина» будут предложены «важные позиции» в правительстве и в кнессете.

«Из-за отказа Бенета (присоединиться к — ред.) правому правительству, что, несомненно, привело бы к формированию правительства с присоединением других членов кнессета, премьер-министр Нетаньяху сейчас возвращает мандат президенту», — сообщила партия «Ликуд» в Twitter за несколько минут до окончания срока действия мандата.

Президент Реувен Ривлин сообщил, что завтра утром с партиями свяжутся «по поводу процесса создания правительства».

Minval.az