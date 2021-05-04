Не менее 10 человек погибли из-за наводнений, вызванных обильными ливнями, сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на главу Организации спасения общества Красного Полумесяца Мехди Валипура.

«Наводнение охватило иранские провинции Исфахан, Йезд, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Керман, Семнан, Тегеран, Систан и Белуджистан, — заявил Валипур. — В ходе поисково-спасательных работ в провинциях Йезд, Керман и Южный Хорасан были обнаружены тела 10 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести».

Как уточнил Валипур, «пришлось эвакуировать 48 домов, спасены около 100 человек. Всего пострадали шесть городов и 47 деревень». «Для оказания помощи задействованы 78 бригад спасателей, специальный автотранспорт и вертолеты», — добавил он.

Иранские власти оказывают гуманитарную помощь жителям пострадавших районов.

Minval.az