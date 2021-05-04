В Турции приостановили работу отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

По информации газеты Türkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники «вечеринки» выложили фото в соцсетях.

В итоге отелю аннулировали сертификат «Безопасный туризм», позволяющий работать в пандемию.

«В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Minval.az