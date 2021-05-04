Власти Турции решили ужесточить условия действующего локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

Новые меры вступят в силу с 7 мая.

«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа»,— сообщает МВД Турции.

К введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

С начала пандемии в Турции выявлено более 4,9 млн заразившихся COVID-19 и 41 тыс. умерших.

Minval.az