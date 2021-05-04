США проведут 5 мая испытание МБР Minuteman III на авиабазе «Ванденберг», штат Калифорния, говорится в пресс-релизе на официальном сайте базы, передает РИА Новости.

«Испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Командования глобальных ударов американских ВВС планируется на среду, 5 мая, между 00.15 и 6.15 с северной части Ванденберга», — сообщается в заявлении.

Согласно релизу, цель испытания — оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.

США проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Minval.az