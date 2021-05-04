Сорок человек арестованы в нескольких итальянских провинциях в рамках крупной операции против группировки сицилийской мафии, во главе которой стоял приговоренный к пожизненному сроку босс, сообщили журналистам представители итальянских карабинеров.

Задержания прошли на Сицилии, в Болонье и в городе Козенца в южной области Калабрия.

Расследование позволило установить, что клан занимался «процветающей торговлей наркотиками» в сицилийской провинции Катанья, в основном марихуаной и кокаином.

Помимо наркотрафика, группировка пользовалась поддержкой местных предпринимателей, которые прибегали к помощи мафиози, например, как это делал владелец фирмы по продаже овощей и фруктов для разрешения вопросов с должниками. В другом случае хозяин ювелирных магазинов позволял преступникам проводить операции с драгоценными камнями через наличные, что позволяло группировке отмывать прибыль.

Другой статьей доходов стало получение средств из казны Национального института социального обеспечения (Inps). Через сеть фирм и фальшивые документы мафиози получили пособия за несуществующих сельскохозяйственных работников, якобы остающихся без работы.

Во главе группировки находился криминальный босс, который отбывает пожизненный срок за двойное убийство, наркотрафик и участие в мафии. Согласно итальянской практике, таких заключенных отпускают на время домой в качестве поощрения – такие побывки мафиози использовал для встреч с соратниками и управления преступной деятельностью клана.

Minval.az